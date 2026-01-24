Вихлянцева: матч Медведева и Лёнера Тьена будет реваншем за прошлогоднюю игру на AO

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга российского теннисиста Даниила Медведева и американца Лёнера Тьена на Australian Open — 2026.

«У Медведева был сложный соперник — Лёнер Тьен, которому он уступил в том году. Лёнер был очень готов. Опять же Майкл Чанг — великий теннисист и очень опытный тренер. Мне кажется, если Даниил отключает все мысли, то понимает, что настроен. Я всегда говорила, что Даня — тот игрок, который сам рисует эту картину и сам выходит из этой ситуации.

Я думаю, что он настроится. И это будет реванш за прошлогодний матч второго круга против Лёнера. Но это будет непросто. Вопрос, как будет лететь подача и как сам Медведев будет настроен и готов. Мне нравится, какой он делает интерактив после матчей — посмеялся, пошутил. У него интересная схема: он постоянно перекусывает на интервью и на награждении. Думаю, это связано с психологией Даниила Медведева. Он это делает не просто так», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.