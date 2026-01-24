Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: матч Медведева и Лёнера Тьена будет реваншем за прошлогоднюю игру на AO

Вихлянцева: матч Медведева и Лёнера Тьена будет реваншем за прошлогоднюю игру на AO
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга российского теннисиста Даниила Медведева и американца Лёнера Тьена на Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«У Медведева был сложный соперник — Лёнер Тьен, которому он уступил в том году. Лёнер был очень готов. Опять же Майкл Чанг — великий теннисист и очень опытный тренер. Мне кажется, если Даниил отключает все мысли, то понимает, что настроен. Я всегда говорила, что Даня — тот игрок, который сам рисует эту картину и сам выходит из этой ситуации.

Я думаю, что он настроится. И это будет реванш за прошлогодний матч второго круга против Лёнера. Но это будет непросто. Вопрос, как будет лететь подача и как сам Медведев будет настроен и готов. Мне нравится, какой он делает интерактив после матчей — посмеялся, пошутил. У него интересная схема: он постоянно перекусывает на интервью и на награждении. Думаю, это связано с психологией Даниила Медведева. Он это делает не просто так», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Будет ли реванш? Медведев сразится с неудобным американцем за выход в четвертьфинал АО
Будет ли реванш? Медведев сразится с неудобным американцем за выход в четвертьфинал АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android