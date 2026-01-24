Вихлянцева: матч Медведева и Лёнера Тьена будет реваншем за прошлогоднюю игру на AO

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга российского теннисиста Даниила Медведева и американца Лёнера Тьена на Australian Open — 2026.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«У Медведева был сложный соперник — Лёнер Тьен, которому он уступил в том году. Лёнер был очень готов. Опять же Майкл Чанг — великий теннисист и очень опытный тренер. Мне кажется, если Даниил отключает все мысли, то понимает, что настроен. Я всегда говорила, что Даня — тот игрок, который сам рисует эту картину и сам выходит из этой ситуации.
Я думаю, что он настроится. И это будет реванш за прошлогодний матч второго круга против Лёнера. Но это будет непросто. Вопрос, как будет лететь подача и как сам Медведев будет настроен и готов. Мне нравится, какой он делает интерактив после матчей — посмеялся, пошутил. У него интересная схема: он постоянно перекусывает на интервью и на награждении. Думаю, это связано с психологией Даниила Медведева. Он это делает не просто так», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
- 24 января 2026
-
15:25
-
15:24
-
15:05
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
14:05
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:25
-
13:10
-
12:57
-
12:41
-
12:31
-
12:23
-
12:06
-
11:39
-
11:35
-
11:20
-
10:58
-
10:51
-
10:41
-
10:38
-
10:38
-
10:29
-
10:28
-
10:11
-
09:33
-
09:32
-
09:16
-
08:10
-
07:17
-
06:09
-
05:25