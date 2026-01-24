Янник Синнер опубликовал пост после непростой победы над Спиццирри на Australian Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после победы над американцем Элиотом Спиццирри (85-й в рейтинге) в третьем круге Australian Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу итальянца.

«Сегодня было непросто против очень сильного соперника. Желаю ему всего наилучшего. Очень рад, что мы прошли в следующий раунд», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Янник Синнер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет со своим соотечественником Лучано Дардери (25-й в рейтинге).