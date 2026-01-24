Скидки
Теннис

Янник Синнер опубликовал пост после непростой победы над Спиццирри на Australian Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после победы над американцем Элиотом Спиццирри (85-й в рейтинге) в третьем круге Australian Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу итальянца.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 4
4 		6 6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Сегодня было непросто против очень сильного соперника. Желаю ему всего наилучшего. Очень рад, что мы прошли в следующий раунд», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Янник Синнер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет со своим соотечественником Лучано Дардери (25-й в рейтинге).

