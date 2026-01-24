Якуб Меншик вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026, где сыграет с Джоковичем
17-я ракетка мира Якуб Меншик из Чехии уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче третьего круга он обыграл представителя США 80-ю ракетку мира Итана Куинна. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6, 7:6.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 12:55 МСК
17
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|7 7
|
|6 5
|6 5
80
Итан Куинн
И. Куинн
Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Меншик 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Куинн выполнил девять эйсов при семи двойных ошибках и использовал три брейк-пойнта из шести заработанных за матч.
В четвёртом круге Меншик встретится с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
