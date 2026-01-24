Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвёртый круг Australian Open — 2026

Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвёртый круг Australian Open — 2026
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 24 января, она одержала победу над чешской теннисисткой Терезой Валентовой, занимающей в рейтинге WTA 54-ю строчку. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 13:05 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Тереза Валентова
54
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

«Чувствую, что сейчас у меня ещё не самый лучший теннис. Надеюсь, смогу показывать его в каждом последующем матче. Постепенно пытаюсь над чем-то поработать. Надеюсь, что в матчах буду чувствовать себя увереннее. На данный момент уже многое получается», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Джокович одержал 400-ю победу на «Шлемах»! Рыбакина и Синнер тоже вышли в 4-й круг AO-2026
Джокович одержал 400-ю победу на «Шлемах»! Рыбакина и Синнер тоже вышли в 4-й круг AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android