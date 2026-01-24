Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвёртый круг Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 24 января, она одержала победу над чешской теннисисткой Терезой Валентовой, занимающей в рейтинге WTA 54-ю строчку. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Рыбакиной.

«Чувствую, что сейчас у меня ещё не самый лучший теннис. Надеюсь, смогу показывать его в каждом последующем матче. Постепенно пытаюсь над чем-то поработать. Надеюсь, что в матчах буду чувствовать себя увереннее. На данный момент уже многое получается», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.