Каспер Рууд обыграл Марина Чилича в третьем круге Australian Open — 2026
Представитель Норвегии 13-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче третьего круга он одержал победу над хорватским теннисистом Марином Чиличем (70-я строчка рейтинга). Счёт — 6:4, 6:4, 3:6, 7:5.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 13:25 МСК
70
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|5
|
|6
|3
|7
13
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч длился 3 часа 3 минуты. За это время норвежский теннисист выполнил 25 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Чилич допустил шесть двойных ошибок, выполнил 18 эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 10.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Рууд сразится с седьмой ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном.
