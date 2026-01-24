Скидки
Теннис

Марин Чилич — Каспер Рууд, результат матча 24 января 2026, счет 1:3, 3-й круг Australian Open — 2026

Каспер Рууд обыграл Марина Чилича в третьем круге Australian Open — 2026
Комментарии

Представитель Норвегии 13-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В матче третьего круга он одержал победу над хорватским теннисистом Марином Чиличем (70-я строчка рейтинга). Счёт — 6:4, 6:4, 3:6, 7:5.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 13:25 МСК
Марин Чилич
70
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 5
6 		6 3 7
             
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч длился 3 часа 3 минуты. За это время норвежский теннисист выполнил 25 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Чилич допустил шесть двойных ошибок, выполнил 18 эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Рууд сразится с седьмой ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном.

