Сегодня, 24 января, завершились матчи третьего круга на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. В основной сетке соревнований остался один россиянин — чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира Даниил Медведев. Ранее своё выступление завершили россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Кто станет чемпионом Australian Open — 2026?

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.