Ига Швёнтек, AO-2026: результаты матчей 24 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 24 января, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела матч третьего круга на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Иги Швёнтек до титула.

Результаты Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Ига Швёнтек — Юань Юэ (Китай) — 7:6 (7:5), 6:3;

1/32 финала: Ига Швёнтек — Мари Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:3.

1/16 финала: Ига Швёнтек — Анна Калинская (Россия, 31) – 6:1, 1:6, 6:1.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/8 финала: Ига Швёнтек — Мэдисон Инглис (Австралия).

Возможная сетка Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:

1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 5);

полуфинал: Аманда Анисимова (США, 4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).