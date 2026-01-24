Скидки
В четвёртом круге Australian Open — 2026 сыграют лишь два российских теннисиста

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 завершились все матчи третьего круга в одиночном разряде с участием российских теннисистов. В 1/8 финала сумели пробиться всего два представителя России — Даниил Медведев и Мирра Андреева.

Матчи с участием российских теннисистов в четвёртом круге Australian Open — 2026:

  • Даниил Медведев — Лёнер Тьен (США).
  • Мирра Андреева — Элина Свитолина (Украина).

Стоит отметить, что в третьем круге играли семь российских теннисистов. Поражения потерпели Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Оксана Селехметьева.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами турнира являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

