Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер, AO-2026: результаты матчей 24 января, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, AO-2026: результаты матчей 24 января, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер провёл третий матч на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула победителя четырёх ТБШ.

Результаты Янника Синнера на Australian Open — 2026:

первый круг: Янник Синнер (Италия) — Юго Гастон (Франция) — 6:2, 6:1 (на отказе соперника);

второй круг: Янник Синнер (Италия) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:1, 6:4, 6:2;

третий круг: Янник Синнер (Италия) – Эллиот Спиццирри (США) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/8 финала: Янник Синнер (Италия) – Лучано Дардери (Италия).

Возможная сетка Янника Синнера на Australian Open — 2026:

1/4 финала: Бен Шелтон (США);

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия);

финал: Карлос Алькарас (Испания).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календар Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Джокович одержал 400-ю победу на «Шлемах»! Рыбакина и Синнер тоже вышли в 4-й круг AO-2026
Джокович одержал 400-ю победу на «Шлемах»! Рыбакина и Синнер тоже вышли в 4-й круг AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android