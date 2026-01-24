Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты седьмого игрового дня

В ночь с 23 на 24 января прошли матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков седьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Частичные результаты 24 января:

Джессика Пегула (США, 6) — Оксана Селехметьева (Россия) — 6:3, 6:2.

Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Мэдисон Киз (США, 9) — 3:6, 3:6.

Питон Стирнс (США) — Аманда Анисимова (США, 4) — 1:6, 4:6.

Анна Калинская (Россия, 31) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 1:6, 6:1, 1:6.

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Тереза Валентова (Чехия) — 6:2, 6:3.

Наоми Осака (Япония, 16) — Мэдсон Инглис (Австралия, Q) — снятие Осаки.