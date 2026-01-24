Скидки
Новак Джокович, AO-2026: результаты матчей 24 января, следующий соперник, путь до титула

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл третий матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под четвёртым номером. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Новака Джоковича.

Результаты Новака Джоковича на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Новак Джокович (Сербия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:3, 6:2, 6:2;

1/32 финала: Новак Джокович (Сербия) – Франческо Маэстрелли (Италия) — 6:3, 6:2, 6:2;

1/16 финала: Новак Джокович (Сербия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/8 финала: Новак Джокович (Сербия) – Якуб Меншик (Чехия).

Возможная сетка Новака Джоковича на Australian Open — 2026:

1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия);

1/2 финала: Янник Синнер (Италия);

финал: Карлос Алькарас (Испания).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Календарь Australian open - 2026 в мужском одиночном разряде
Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
