Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты седьмого игрового дня
В ночь с 23 на 24 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня соревнований.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Результаты 24 января:
- Карен Хачанов (Россия, 15) – Лучано Дардери (Италия, 22) — 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.
- Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Томаш Махач (Чехия) — 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.
- Элиот Спиццирри (США) – Янник Синнер (Италия, 2) — 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.
- Бен Шелтон (США, 8) – Валантен Вашеро (Монако, 30) — 6:4, 6:4, 7:6 (7:5).
- Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Тейлор Фриц (США, 9) — 6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 4:6.
- Якуб Меншик (Чехия, 16) – Итан Куинн (США) — 6:2, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Новак Джокович (Сербия, 4) — 3:6, 4:6, 6:7 (4:7).
- Марин Чилич (Хорватия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12) — 4:6, 4:6, 6:4, 5:7.
