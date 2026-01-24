22-летний Илья Симакин вышел в финал челленджера во Вьетнаме

275-я ракетка мира российский теннисист Илья Симакин вышел в финал турнира серии «челленджер» в Фантхьете (Вьетнам). В полуфинале он одержал победу над Даниэлем Михальски из Польши (257-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Симакин выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За титул на турнире во Вьетнаме 22-летний российский теннисист поборется с представителем Южной Кореи Квон Сон У (486-я ракетка мира).