Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание матчей 1/8 финала

В ночь с 24 на 25 января пройдут первые матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/8 финала. Расписание на 25 января (время московское):

3:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 17);

5:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Ива Йович (США, 29);

6:30. Кори Гауфф (США, 3) — Каролина Мухова (Чехия, 19);

13:00. Элина Свитолина (Украина, 12) — Мирра Андреева (Россия, 8).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии – 2026 проходят с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз.