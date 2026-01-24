Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание матчей 1/8 финала на 25 января

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание матчей 1/8 финала
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января пройдут первые матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/8 финала. Расписание на 25 января (время московское):

3:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 17);

5:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Ива Йович (США, 29);

6:30. Кори Гауфф (США, 3) — Каролина Мухова (Чехия, 19);

13:00. Элина Свитолина (Украина, 12) — Мирра Андреева (Россия, 8).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии – 2026 проходят с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз.

Сетка Australian open - 2026 в женском одиночном разряде
Расписание Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Мирра повторила личный рекорд на АО! И теперь сыграет с украинкой, выбившей Шнайдер
Мирра повторила личный рекорд на АО! И теперь сыграет с украинкой, выбившей Шнайдер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android