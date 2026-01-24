Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание восьмого игрового дня

В ночь с 24 на 25 января состоится четыре матча стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Четвёртый круг. Расписание на 25 января (время московское):

5:30. Карлос Алькарас (Италия, 1) — Томми Пол (США, 19).

8:00. Даниил Медведев (Россия, 11) — Лёнер Тьен (США, 25).

9:00. Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).

11:00. Александр Бублик (Казахстан, 10) — Алекс де Минор (Австралия, 6).