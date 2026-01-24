Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание восьмого игрового дня

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание восьмого игрового дня
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января состоится четыре матча стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Четвёртый круг. Расписание на 25 января (время московское):

  • 5:30. Карлос Алькарас (Италия, 1) — Томми Пол (США, 19).
  • 8:00. Даниил Медведев (Россия, 11) — Лёнер Тьен (США, 25).
  • 9:00. Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).
  • 11:00. Александр Бублик (Казахстан, 10) — Алекс де Минор (Австралия, 6).
Календарь мужского Australian Open - 2026
Сетка мужского Australian Open - 2026
Материалы по теме
В четвёртом круге Australian Open — 2026 сыграют лишь два российских теннисиста
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android