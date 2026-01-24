Новак Джокович повторил уникальный рекорд Роджера Федерера на Australian Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 102-ю победу на Открытом чемпионате Австралии в своей карьере. Сегодня, 24 января, он обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов в третьем круге AO-2026 со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

По этому показателю он сравнялся с 20-кратным чемпионом мэйджоров, бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. 102 победы — это рекорд за всю историю Australian Open.

Новак Джокович — 10-кратный чемпион Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 годы). В четвёртом круге AO-2026 он встретится с Якубом Меншиком из Чехии.