Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович повторил уникальный рекорд Роджера Федерера на Australian Open

Новак Джокович повторил уникальный рекорд Роджера Федерера на Australian Open
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 102-ю победу на Открытом чемпионате Австралии в своей карьере. Сегодня, 24 января, он обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов в третьем круге AO-2026 со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:15 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
75
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 4
6 		6 7 7
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

По этому показателю он сравнялся с 20-кратным чемпионом мэйджоров, бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. 102 победы — это рекорд за всю историю Australian Open.

Новак Джокович — 10-кратный чемпион Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 годы). В четвёртом круге AO-2026 он встретится с Якубом Меншиком из Чехии.

Материалы по теме
Джокович — первый теннисист, одержавший 400 побед в матчах ТБШ
Истории
Джокович — первый теннисист, одержавший 400 побед в матчах ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android