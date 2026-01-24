Новак Джокович повторил уникальный рекорд Роджера Федерера на Australian Open
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 102-ю победу на Открытом чемпионате Австралии в своей карьере. Сегодня, 24 января, он обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов в третьем круге AO-2026 со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:15 МСК
75
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6 4
|
|6
|7 7
4
Новак Джокович
Н. Джокович
По этому показателю он сравнялся с 20-кратным чемпионом мэйджоров, бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. 102 победы — это рекорд за всю историю Australian Open.
Новак Джокович — 10-кратный чемпион Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 годы). В четвёртом круге AO-2026 он встретится с Якубом Меншиком из Чехии.
