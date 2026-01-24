Скидки
Главная Теннис Новости

Один юниор и три юниорки из России вышли во второй круг Australian Open — 2026

Один юниор и три юниорки из России вышли во второй круг Australian Open — 2026
Комментарии

Четыре российских теннисиста вышли во второй круг юниорского Australian Open — 2026 в одиночном разряде. Среди них один юноша и три юниорки - Савва Рыбкин, Мария Макарова, Александра Малова и Екатерина Тупицына.

Юниорский Australian Open — 2026. Матчи первого круга с участием российских теннисистов:

  • Кирилл Филаретов — Рёю Табата (Япония) — 7:5, 4:6, 3:6.
  • Савва Рыбкин — Ян Хлодницки (Польша) — 7:5, 7:6 (13:11).
  • Мария Макарова — Ю Юн Лин (Китай) — 7:5, 4:6, 6:3.
  • Александра Малова — Кали Супова (Словакия) — 6:4, 6:3.
  • Алиса Терентьева — Жуйэнь Чжан (Китай) — 1:6, 6:3, 3:6.
  • Екатерина Тупицына — Рира Косака (Япония) — 6:2, 6:3.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

