Арина Соболенко — Виктория Мбоко: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Завтра, 25 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Канады Викторией Мбоко, занимающей в рейтинге WTA 16-ю строчку. Матч начнётся не ранее 3:30 мск.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
