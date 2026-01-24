Скидки
Теннис

«Теннис потеряет великого игрока и человека». Джокович — о последнем сезоне Вавринки

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович тепло высказался о трёхкратном чемпионе мэйджоров швейцарце Стэне Вавринке, который провёл свой последний матч на Australian Open — 2026 в третьем круге.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 09:45 МСК
Стэн Вавринка
139
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 4 4
7 7 		2 6 6
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Горжусь тем, что могу назвать его другом и соперником. Человек, который, несомненно, вдохновлял меня своей долгой карьерой, своей преданностью теннису. Как он боролся почти четыре часа в своём матче во втором круге, как он переломил ход игры… Это олицетворяет его карьеру и что он привнёс на корт.

Его наследие, безусловно, останется и будет жить в сердцах многих молодых поколений, которые будут равняться на него. Он был великим чемпионом как на корте, так и за его пределами, очень приятный человек. Всё делал правильно. Стэн заслужил все аплодисменты, которые получил на этом турнире. Думаю, это был отличный прощальный Australian Open для него. Когда он окончательно уйдёт, теннис потеряет великого игрока и великого человека», — сказал Джокович на пресс-конференции.

