Кэш: Бублик может обыграть Алькараса или Синнера на Australian Open — 2026

Бывшая четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш высоко оценил перспективы казахстанца Александра Бублика на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Бублик — тот, на кого стоит обратить внимание. Он может обыграть кого-то из них [Алькараса или Синнера]. Рост 196 см, невероятный талант. Его даже называют Ником Кирьосом из Восточного блока — таков его стиль игры. Так что думаю, у него есть шанс нанести сенсационное поражение кому-то из этих игроков», — сказал Кэш в эфире World Wide of Sports.

Бублик может потенциально выйти на Карлоса Алькараса в четвертьфинале. С Янником Синнером Александр может встретиться только в финале.