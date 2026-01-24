Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэш: Бублик может обыграть Алькараса или Синнера на Australian Open — 2026

Кэш: Бублик может обыграть Алькараса или Синнера на Australian Open — 2026
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш высоко оценил перспективы казахстанца Александра Бублика на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Бублик — тот, на кого стоит обратить внимание. Он может обыграть кого-то из них [Алькараса или Синнера]. Рост 196 см, невероятный талант. Его даже называют Ником Кирьосом из Восточного блока — таков его стиль игры. Так что думаю, у него есть шанс нанести сенсационное поражение кому-то из этих игроков», — сказал Кэш в эфире World Wide of Sports.

Бублик может потенциально выйти на Карлоса Алькараса в четвертьфинале. С Янником Синнером Александр может встретиться только в финале.

Материалы по теме
Бублик — первый казахстанский теннисист, выходивший в четвёртый круг на всех ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android