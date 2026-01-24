Журналист: просто поразительно, как Александр Бублик перевернул свою карьеру

Известный португальский журналист Жозе Моргаду восхитился прогрессом казахстанского теннисиста Александра Бублика, занимающего 10-ю строчку мирового рейтинга ATP.

«Просто поразительно то, как Александр Бублик полностью перевернул свою карьеру с мая [2025 года]. С момента вылета во втором круге на турнире в Риме он одержал 42 победы при девяти поражениях», — написал Моргаду на личной странице в соцсетях.

С середины 2025 года Бублик завоевал пять титулов. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия), а также на турнире ATP-250 в Гонконге в 2026 году. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.