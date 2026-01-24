Скидки
Светлана Кузнецова оценила неудачное выступление россиян в третьем круге Australian Open

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала выступление российских теннисистов в седьмой игровой день на Australian Open — 2026.

«Суббота сложилась неудачно для наших игроков на Australian Open – все трое завершили борьбу. Карен Хачанов, увы, не дошёл до Янника Синнера, уступил Дардери. Оксана Селехметьева не справилась с Пегулой, но третий круг для неё – отличный результат на текущий день. И отдельно хочу остановиться на матче Ани Калинской против Иги Швёнтек, который я ждала больше всего сегодня.

Неровный матч со взлётами и падениями. В первом сете была скованность, видимо, беспокоила спина. Во второй партии важным было начало, что не просто не отпустила Игу по счёту, а сразу повела с брейком. В решающем же, наоборот, эти временные провалы не позволили навязать борьбу и держаться по счёту. Против такой соперницы, как Ига, нужно весь матч проводить на одном высоком уровне. Жаль, Аня старалась, но пройти дальше не смогла.

Турнир в одиночном разряде продолжают Даня и Мирра, болеем за них», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

