Мирра Андреева — Элина Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Сегодня, 25 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Мирра Андреева – Элина Свитолина.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).