Мирра Андреева — Элина Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Комментарии

Сегодня, 25 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Мирра Андреева – Элина Свитолина.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 вженском одиночном разряде
