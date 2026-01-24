Янник Синнер одержал 17-ю подряд победу на Australian Open и повторил достижение Курье
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 17-й матч подряд на Australian Open. Сегодня, 24 января, он победил американца Элиота Спиццирри со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в третьем круге AO-2026.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
85
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|4
|
|6
|6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Серия Синнера тянется с Australian Open — 2024. Итальянец побеждал на австралийском мэйджоре дважды подряд — в 2024 и 2025 годах.
24-летний Янник Синнер стал самым молодым игроком с 1994 года, которому удалось одержать как минимум 17 побед подряд на Открытом чемпионате Австралии. Тогда это достижение покорилось бывшей первой ракетке мира американцу Джиму Курье.
