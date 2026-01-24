Скидки
Янник Синнер одержал 17-ю подряд победу на Australian Open и повторил достижение Курье

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 17-й матч подряд на Australian Open. Сегодня, 24 января, он победил американца Элиота Спиццирри со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в третьем круге AO-2026.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 4
4 		6 6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Серия Синнера тянется с Australian Open — 2024. Итальянец побеждал на австралийском мэйджоре дважды подряд — в 2024 и 2025 годах.

24-летний Янник Синнер стал самым молодым игроком с 1994 года, которому удалось одержать как минимум 17 побед подряд на Открытом чемпионате Австралии. Тогда это достижение покорилось бывшей первой ракетке мира американцу Джиму Курье.

