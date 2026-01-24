Киз идёт на 2-м месте по количеству выигранных матчей на ТБШ среди действующих теннисисток

Чемпионка Australian Open — 2025, девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз занимает второе место среди действующих теннисисток по количеству побед в одиночных разрядах на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Свою 125-ю победу в рамках мэйджеров Киз одержала в матче третьего круга Australian Open – 2026 над чешкой Каролиной Плишковой (6:3, 6:3).
Лидером по количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» среди действующих теннисисток является соотечественница Киз, Семикратная победительница мэйджоров, бывшая первая ракетка мира 45-летняя Винус Уильямс, которая имеет на своём счету 271 победу.
За право выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026 Мэдисон Киз поспорит с американкой Джессикой Пегулой.
