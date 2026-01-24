Скидки
Джокович прокомментировал инцидент, в котором чуть не попал мячом в болгёрл на AO-2026

Джокович прокомментировал инцидент, в котором чуть не попал мячом в болгёрл на AO-2026
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о моменте, в котором чуть не попал в девочку, подающую мячи по ходу матча третьего круга с Ботиком ван де Зандсхулпом (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)) на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:15 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
75
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 4
6 		6 7 7
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я приношу извинения за то, что сделал — в этом не было необходимости. Это произошло в пылу борьбы, да, мне повезло. Мне жаль, что я причинил какие-либо неудобства ребёнку или кому-либо ещё», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

