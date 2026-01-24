«Не мог мечтать о лучшем прощании с Мельбурном». Вавринка — о последнем в карьере АО

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка подвёл итоги своего выступления на последнем в карьере Australian Open. Швейцарец уступил американскому теннисисту Тейлору Фрицу в матче третьего круга турнира 6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 4:6.
«Это была потрясающая неделя. Не мог мечтать о лучшем прощании с Мельбурном. Я провёл несколько отличных матчей, но даже важнее то, какую поддержку я получил. Невероятная атмосфера на двух первых матчах на главной арене. Для теннисиста это нечто особенное, разделить такие моменты с болельщиками.
И в матче с Фрицем, думаю, я показал свой лучший теннис на этой неделе. Я играл очень хорошо, чувствовал себя отлично. Тейлор — очень сложный соперник, он был сильнее меня. Но когда я конкурентоспособен, когда мне комфортно на корте, когда я знаю, что буду бороться и отдаваться полностью, могу быть полностью этим доволен», – сказал Вавринка в интервью Eurosport.
