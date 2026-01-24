Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не мог мечтать о лучшем прощании с Мельбурном». Вавринка — о последнем в карьере АО

«Не мог мечтать о лучшем прощании с Мельбурном». Вавринка — о последнем в карьере АО
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка подвёл итоги своего выступления на последнем в карьере Australian Open. Швейцарец уступил американскому теннисисту Тейлору Фрицу в матче третьего круга турнира 6:7 (5:7), 6:2, 4:6, 4:6.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 09:45 МСК
Стэн Вавринка
139
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 4 4
7 7 		2 6 6
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Это была потрясающая неделя. Не мог мечтать о лучшем прощании с Мельбурном. Я провёл несколько отличных матчей, но даже важнее то, какую поддержку я получил. Невероятная атмосфера на двух первых матчах на главной арене. Для теннисиста это нечто особенное, разделить такие моменты с болельщиками.

И в матче с Фрицем, думаю, я показал свой лучший теннис на этой неделе. Я играл очень хорошо, чувствовал себя отлично. Тейлор — очень сложный соперник, он был сильнее меня. Но когда я конкурентоспособен, когда мне комфортно на корте, когда я знаю, что буду бороться и отдаваться полностью, могу быть полностью этим доволен», – сказал Вавринка в интервью Eurosport.

Материалы по теме
«Никогда не верну уровень 10-летней давности». Вавринка — о конкурентоспособности
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android