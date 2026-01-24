Вавринка рассказал, какой матч считает одним из ключевых в своей теннисной карьере

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, как поражение в четвёртом круге Australian Open – 2013 от серба Новака Джоковича помогло ему выйти на новый уровень и улучшить свою игру. Матч завершился со счётом 6:1, 5:7, 4:6, 7:6 (7:5), 10:12.

«Один из ключевых моментов в моей карьере. Это был тяжёлый матч, тяжёлый вечер, болезненное поражение, но именно оно заставило меня глубоко внутри понять и почувствовать уверенность в том, что я действительно способен обыгрывать топ-игроков. Что у меня есть всё необходимое, если продолжать работать, продолжать делать правильные вещи, чтобы в итоге получить шанс победить их.

Именно в тот вечер я по-настоящему осознал это внутри себя. Потому что люди могут говорить тебе что угодно, ты можешь сколько угодно пытаться убедить себя, но если внутри нет этой уверенности, то никогда не получится обыграть топ-игроков», – сказал Вавринка в интервью Eurosport.

Джокович стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии — 2013, обыграв в финале британца Энди Маррея со счётом 6:7 (2:7), 7:6, 6:3, 6:2.