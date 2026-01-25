Мирра Андреева — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 25 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Мирра Андреева – Элина Свитолина.
Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она обыграла Свитолину в розыгрыше «тысячника» в Индиан-Уэлсе в сезоне-2025 со счётом 7:5, 6:3.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
- 25 января 2026
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:29
-
08:00
-
07:40
-
06:57
-
06:25
-
06:08
-
05:31
-
05:10
-
05:00
-
04:16
-
00:45
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 24 января 2026
-
23:50
-
23:30
-
23:29
-
22:54
-
22:41
-
22:00
-
21:55
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:55
-
19:38
-
19:14
-
19:00
-
18:26
-
18:00