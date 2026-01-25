Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Лёнер Тьен: онлайн-трансляция 1/8 финала Australian Open — 2026

Даниил Медведев — Лёнер Тьен: онлайн-трансляция 1/8 финала Australian Open — 2026
Комментарии

В ночь на 25 января в Мельбурне чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 29-й ракеткой мира из США Лёнером Тьеном за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 08:25 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Начало матча запланировано на 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Лёнер Тьен.

Тьен ведёт 2-1 по личным встречам (все были на открытом харде). Все три предыдущих поединка состоялись в 2025 году. Во втором круге Australian Open Лёнер выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Затем американец победил в полуфинале Пекина (5:7, 7:5, 4:0, отказ из-за судорог). После этого россиянин взял реванш в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Календарь мужского Australian Open - 2026
Сетка мужского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Алькарас рвётся в 1/4 финала АO-2026! Соболенко победила, играют Медведев и Мирра. LIVE!
Live
Алькарас рвётся в 1/4 финала АO-2026! Соболенко победила, играют Медведев и Мирра. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android