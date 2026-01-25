Даниил Медведев — Лёнер Тьен: онлайн-трансляция 1/8 финала Australian Open — 2026

В ночь на 25 января в Мельбурне чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 29-й ракеткой мира из США Лёнером Тьеном за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Начало матча запланировано на 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Лёнер Тьен.

Тьен ведёт 2-1 по личным встречам (все были на открытом харде). Все три предыдущих поединка состоялись в 2025 году. Во втором круге Australian Open Лёнер выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Затем американец победил в полуфинале Пекина (5:7, 7:5, 4:0, отказ из-за судорог). После этого россиянин взял реванш в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.