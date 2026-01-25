Александр Бублик — Алекс де Минор: во сколько начало, где смотреть 1/8 финала AO-2026
В воскресенье, 25 января, в Мельбурне 10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сразится с шестой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене имени Рода Лэйвера и начнётся в 11:00 мск.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Де Минор ведёт 3-2 по личным встречам (2-1 на харде), но оба поединка в 2025 году остались за Бубликом. Александр выиграл во втором круге «Ролан Гаррос» (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2), а также в четвертьфинале другого турнира в Париже, «Мастерса» на харде в зале — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.
