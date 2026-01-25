Александр Бублик — Алекс де Минор: во сколько начало, где смотреть 1/8 финала AO-2026

В воскресенье, 25 января, в Мельбурне 10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сразится с шестой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене имени Рода Лэйвера и начнётся в 11:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Де Минор ведёт 3-2 по личным встречам (2-1 на харде), но оба поединка в 2025 году остались за Бубликом. Александр выиграл во втором круге «Ролан Гаррос» (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2), а также в четвертьфинале другого турнира в Париже, «Мастерса» на харде в зале — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.