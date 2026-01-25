Скидки
Александр Бублик — Алекс де Минор: онлайн-трансляция 1/8 финала AO-2026 — в 11:00

Комментарии
Комментарии

В воскресенье, 25 января, в Мельбурне 10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сразится с шестой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Начало матча запланировано на 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Алекс де Минор.

Де Минор ведёт 3-2 по личным встречам (2-1 на харде), но оба поединка в 2025 году остались за Бубликом. Александр выиграл во втором круге «Ролан Гаррос» (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2), а также четвертьфинале другого турнира в Париже, «Мастерса» на харде в зале — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.

Календарь мужского Australian Open - 2026
Сетка мужского Australian Open - 2026
