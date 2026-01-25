«Это было серьёзное испытание». Джокович — о матче с ван де Зандсхулпом на АО-2016

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал матч третьего круга Australian Open – 2026 c нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом. Серб одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

«Подача, да и всё в целом ощущалось отлично. Он взял медицинский тайм-аут из-за плеча в самом начале второго сета, в первых геймах на своей подаче. Скорость его подачи действительно снизилась, и я подумал: «Это мне на руку». Но затем последовало почти чудесное исцеление — он снова начал мощно подавать и забирать много лёгких очков с первой подачи.

Это было сложное противостояние, знал, что так и будет. Он, на мой взгляд, играл очень хорошо, не сдавался, а любой короткий мяч сразу переводил в атаку и шёл к сетке. У него действительно отличные руки и очень разносторонняя игра. Я проиграл ему в прошлом году в Индиан-Уэллсе в трёх сетах. Конечно, турнир «Большого шлема», формат до победы в трёх сетах — это немного другое, тем не менее это было серьёзное испытание. И я рад, что сумел пройти его, выиграв в трёх сетах», – сказал Джокович в интервью Eurosport.