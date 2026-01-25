Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Томми Пол: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Карлос Алькарас — Томми Пол: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Комментарии

В ночь на 25 января в Мельбурне шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сразится с 20-м номером мирового рейтинга американцем Томми Полом за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 5:30 мск.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Алькарас ведёт в счёте личных встреч теннисистов — 5:2. Свои победы Пол одерживал в 2022 и 2023 годах. Последние четыре матча игроков остались за Алькарасом.

Календарь мужского Australian Open - 2026
Сетка мужского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Соболенко рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё играют Медведев, Бублик и Мирра. LIVE!
Live
Соболенко рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё играют Медведев, Бублик и Мирра. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android