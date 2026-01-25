Карлос Алькарас — Томми Пол: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

В ночь на 25 января в Мельбурне шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сразится с 20-м номером мирового рейтинга американцем Томми Полом за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 5:30 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Алькарас ведёт в счёте личных встреч теннисистов — 5:2. Свои победы Пол одерживал в 2022 и 2023 годах. Последние четыре матча игроков остались за Алькарасом.