Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Франсиско Серундоло: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Александр Зверев — Франсиско Серундоло: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Комментарии

В воскресенье, 25 января, в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сразится с 21-м номером мирового рейтинга аргентинцем Франсиско Серундоло за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Джона Кейна и начнётся не ранее 9:30 мск.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 09:00 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Франсиско Серундоло ведёт по личным встречам 3:2. В 2025 году игроки встречались четыре раза, сначала две победы подряд одержал аргентинец, а затем — Зверев.

Календарь мужского Australian Open - 2026
Сетка мужского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Соболенко рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё играют Медведев, Бублик и Мирра. LIVE!
Live
Соболенко рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё играют Медведев, Бублик и Мирра. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android