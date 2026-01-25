Александр Зверев — Франсиско Серундоло: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

В воскресенье, 25 января, в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сразится с 21-м номером мирового рейтинга аргентинцем Франсиско Серундоло за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Джона Кейна и начнётся не ранее 9:30 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Франсиско Серундоло ведёт по личным встречам 3:2. В 2025 году игроки встречались четыре раза, сначала две победы подряд одержал аргентинец, а затем — Зверев.