Александр Зверев — Франсиско Серундоло: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Поделиться
В воскресенье, 25 января, в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сразится с 21-м номером мирового рейтинга аргентинцем Франсиско Серундоло за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Джона Кейна и начнётся не ранее 9:30 мск.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 09:00 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Франсиско Серундоло ведёт по личным встречам 3:2. В 2025 году игроки встречались четыре раза, сначала две победы подряд одержал аргентинец, а затем — Зверев.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
00:45
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 24 января 2026
-
23:50
-
23:30
-
23:29
-
22:54
-
22:41
-
22:00
-
21:55
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:55
-
19:38
-
19:14
-
19:00
-
18:26
-
18:00
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:25
-
15:49
-
15:37
-
15:25
-
15:24