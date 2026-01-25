Арина Соболенко — Виктория Мбоко: белоруска разгромно выиграла первый сет на AO-2026
В эти минуты проходит матч четвёртого круга Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко встречается с 16-м номером рейтинга WTA 19-летней канадкой Викторией Мбоко.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|1
16
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Белоруска выиграла первый сет с разгромным счётом 6:1. По ходу партии Арина дважды сделала брейк и потратила на победу всего 35 минут.
Напомним, данная очная встреча первая между Соболенко и Мбоко.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии победительница матча Соболенко — Мбоко встретится с сильнейшей в противостоянии казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой и Ивой Йович из США.
