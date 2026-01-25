Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Виктория Мбоко: белоруска разгромно выиграла первый сет в четвёртом круге на Australian Open — 2026

Арина Соболенко — Виктория Мбоко: белоруска разгромно выиграла первый сет на AO-2026
Комментарии

В эти минуты проходит матч четвёртого круга Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко встречается с 16-м номером рейтинга WTA 19-летней канадкой Викторией Мбоко.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
1 		1
         
Виктория Мбоко
16
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Белоруска выиграла первый сет с разгромным счётом 6:1. По ходу партии Арина дважды сделала брейк и потратила на победу всего 35 минут.

Напомним, данная очная встреча первая между Соболенко и Мбоко.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии победительница матча Соболенко — Мбоко встретится с сильнейшей в противостоянии казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой и Ивой Йович из США.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Первая ракетка мира Арина Соболенко уже приехала в Мельбурн:

Комментарии
