Арина Соболенко обыграла Викторию Мбоко и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA), со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Соболенко выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Мбоко два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии победительница матча Соболенко — Мбоко встретится с сильнейшей в противостоянии казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой и Ивой Йович из США.