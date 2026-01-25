Арина Соболенко обыграла Викторию Мбоко и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA), со счётом 6:1, 7:6 (7:1).
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
16
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Соболенко выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Мбоко два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии победительница матча Соболенко — Мбоко встретится с сильнейшей в противостоянии казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой и Ивой Йович из США.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
05:31
-
05:10
-
05:00
-
04:16
-
00:45
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 24 января 2026
-
23:50
-
23:30
-
23:29
-
22:54
-
22:41
-
22:00
-
21:55
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:55
-
19:38
-
19:14
-
19:00
-
18:26
-
18:00
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:25