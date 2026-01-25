Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Виктория Мбоко, результат матча 25 января 2026, счет 2:0, 4-й круг, 1/8 финала Australian Open 2026

Арина Соболенко обыграла Викторию Мбоко и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA), со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Виктория Мбоко
16
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Соболенко выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Мбоко два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии победительница матча Соболенко — Мбоко встретится с сильнейшей в противостоянии казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой и Ивой Йович из США.

Календарь женского Australian Open – 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Арина Соболенко — Виктория Мбоко: белоруска разгромно выиграла первый сет на AO-2026
