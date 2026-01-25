Арина Соболенко, AO-2026: результаты матчей 25 января, следующий соперник, путь до титула
Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко провела четвёртый матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Арины Соболенко до титула.
Результаты Арины Соболенко на Australian Open — 2026:
- 1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 6:4, 6:1;
- 1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Чжосюань Бай (Китай) — 6:3, 6:1;
- 1/16 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Анастасия Потапова (Австрия) — 6:4, 6:1;
- 1/8 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Викторию Мбоко (Канада) — 6:1, 7:6 (7:1).
Следующий матч на Australian Open – 2026:
В 1/4 финала Соболенко встретится с сильнейшей в противостоянии казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой и Ивой Йович из США.
Возможная сетка до титула:
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
- финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
