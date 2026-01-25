Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не могу поверить, что говорю это». Арина Соболенко высказалась после победы над Мбоко

«Не могу поверить, что говорю это». Арина Соболенко высказалась после победы над Мбоко
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA), со счётом 6:1, 7:6 (7:1). После успеха Арина дала первые комментарии на корте о своей сопернице.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Виктория Мбоко
16
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Невероятная теннисистка для такого юного возраста. Потрясающе видеть, как на тур выходят такие молодые игроки. Не могу поверить, что говорю это — я ведь всё ещё чувствую себя ребёнком, но ладно. Потрясающая спортсменка. Сегодня она очень сильно меня напрягла. Я безумно рада победе. Снова выиграла в двух сетах. Она показала фантастический теннис и заставила меня выложиться по максимуму. Рада, что прошла дальше», — сказала Арина во флеш-интервью.

В четвертьфинале Арина сыграет с сильнейшей в противостоянии казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой и Ивой Йович из США.

Первая ракетка мира Арина Соболенко уже приехала в Мельбурн

Материалы по теме
Арина Соболенко обыграла Викторию Мбоко и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android