«Не могу поверить, что говорю это». Арина Соболенко высказалась после победы над Мбоко

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA), со счётом 6:1, 7:6 (7:1). После успеха Арина дала первые комментарии на корте о своей сопернице.

«Невероятная теннисистка для такого юного возраста. Потрясающе видеть, как на тур выходят такие молодые игроки. Не могу поверить, что говорю это — я ведь всё ещё чувствую себя ребёнком, но ладно. Потрясающая спортсменка. Сегодня она очень сильно меня напрягла. Я безумно рада победе. Снова выиграла в двух сетах. Она показала фантастический теннис и заставила меня выложиться по максимуму. Рада, что прошла дальше», — сказала Арина во флеш-интервью.

В четвертьфинале Арина сыграет с сильнейшей в противостоянии казахстанской спортсменки Юлии Путинцевой и Ивой Йович из США.

Первая ракетка мира Арина Соболенко уже приехала в Мельбурн