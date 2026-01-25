Йович с «баранкой» обыграла Путинцеву и вышла в 1/4 финала AO-2026, где её ждёт Соболенко
Поделиться
27-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:1.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:35 МСК
94
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
27
Ива Йович
И. Йович
Матч продолжался 53 минуты. За это время казахстанская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. На счету американки три эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Ива Йович сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
06:57
-
06:25
-
06:08
-
05:31
-
05:10
-
05:00
-
04:16
-
00:45
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 24 января 2026
-
23:50
-
23:30
-
23:29
-
22:54
-
22:41
-
22:00
-
21:55
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:55
-
19:38
-
19:14
-
19:00
-
18:26
-
18:00
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:00