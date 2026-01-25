Йович с «баранкой» обыграла Путинцеву и вышла в 1/4 финала AO-2026, где её ждёт Соболенко

27-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:1.

Матч продолжался 53 минуты. За это время казахстанская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. На счету американки три эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Ива Йович сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.