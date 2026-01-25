Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ива Йович — Юлия Путинцева, результат матча 25 января 2026, счет 2:0, 4-й круг круг Australian Open 2026

Йович с «баранкой» обыграла Путинцеву и вышла в 1/4 финала AO-2026, где её ждёт Соболенко
Комментарии

27-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:1.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:35 МСК
Юлия Путинцева
94
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

Матч продолжался 53 минуты. За это время казахстанская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. На счету американки три эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Ива Йович сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Календарь женского Australian Open – 2026
Сетка женского Australian Open – 2026
Материалы по теме
Арина Соболенко обыграла Викторию Мбоко и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android