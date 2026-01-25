Карлос Алькарас — Томми Пол: Алькарас выиграл второй сет в четвёртом круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между 1-й ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 20-м в мировом рейтинге Томми Полом из США. Второй сет остался за Алькарасом со счётом 6:4.

Испанец с одним брэком выиграл второй сет у Пола и повёл в счёте 2-0.

В 1/4 финале Открытого чемпионата Австралии победитель данного матча встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и 6-го в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.