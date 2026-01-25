Карлос Алькарас — Томми Пол: Алькарас выиграл второй сет в четвёртом круге AO-2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между 1-й ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 20-м в мировом рейтинге Томми Полом из США. Второй сет остался за Алькарасом со счётом 6:4.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|
|4
|4
20
Томми Пол
Т. Пол
Испанец с одним брэком выиграл второй сет у Пола и повёл в счёте 2-0.
В 1/4 финале Открытого чемпионата Австралии победитель данного матча встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и 6-го в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.
