Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Томми Пол, результат матча 25 января 2026, счет 3:0, 4-й круг Australian Open 2026

Карлос Алькарас обыграл Томми Пола в четвёртом круге Australian Open — 2026
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 7
6 6 		4 5
             
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продолжался 2 час 43 минуты. За это время Алькарас выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Комментарии
