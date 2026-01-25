Карлос Алькарас обыграл Томми Пола в четвёртом круге Australian Open — 2026
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
20
Томми Пол
Т. Пол
Матч продолжался 2 час 43 минуты. За это время Алькарас выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.
Комментарии
