Соболенко побила рекорд Джоковича, выиграв 20 подряд тай-брейков на ТБШ, Новак ответил

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 20 подряд тай-брейков в матчах на турнирах «Большого шлема», побив рекорд серба Новака Джоковича (19).

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Виктория Мбоко
16
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Я сейчас расстроен», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Ранее Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1). В четвертьфинале Соболенко сыграет с представительницей США Ивой Йович.

