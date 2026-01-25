Соболенко побила рекорд Джоковича, выиграв 20 подряд тай-брейков на ТБШ, Новак ответил

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 20 подряд тай-брейков в матчах на турнирах «Большого шлема», побив рекорд серба Новака Джоковича (19).

«Я сейчас расстроен», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Ранее Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1). В четвертьфинале Соболенко сыграет с представительницей США Ивой Йович.