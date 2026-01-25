Соболенко побила рекорд Джоковича, выиграв 20 подряд тай-брейков на ТБШ, Новак ответил
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 20 подряд тай-брейков в матчах на турнирах «Большого шлема», побив рекорд серба Новака Джоковича (19).
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
16
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Я сейчас расстроен», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
Ранее Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1). В четвертьфинале Соболенко сыграет с представительницей США Ивой Йович.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:29
-
08:00
-
07:40
-
06:57
-
06:25
-
06:08
-
05:31
-
05:10
-
05:00
-
04:16
-
00:45
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 24 января 2026
-
23:50
-
23:30
-
23:29
-
22:54
-
22:41
-
22:00
-
21:55
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:55
-
19:38
-
19:14
-
19:00
-
18:26
-
18:00