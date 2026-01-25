Скидки
«Я для него идеальная партнёрша». Соболенко — о миксте с Джоковичем

«Я для него идеальная партнёрша». Соболенко — о миксте с Джоковичем
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко планирует сыграть с сербом Новаком Джоковичем в миксте на US Open — 2026.

«Может, уже на US Open в этом году. В прошлом году на US Open он вскользь об этом упомянул. Я, если честно, всё ещё жду от него большого сообщения: как он мечтает сыграть со мной в паре, что я для него идеальная партнёрша. Но письма так и не было, так что не знаю, может, мы и не сыграем», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко, представляющую Канаду (16-й номер рейтинга WTA).

