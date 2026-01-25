Алькарас обошёл Борга и Беккера по количеству выходов в четвертьфинал на ТБШ

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас достиг своего 14-го четвертьфинала в одиночном разряде мужчин на мэйджорах. По этому показателю он обошёл Бьорна Борга и Бориса Беккера (по 13). Это лучший результат среди всех игроков Открытой эры до 23 лет. Об этом сообщает OptaAce.

В матче четвёртого круга Australian Open — 2026 Алькарас обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. В 1/4 финала Карлос встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.