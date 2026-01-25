Скидки
Алькарас обошёл Борга и Беккера по количеству выходов в четвертьфинал на ТБШ

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас достиг своего 14-го четвертьфинала в одиночном разряде мужчин на мэйджорах. По этому показателю он обошёл Бьорна Борга и Бориса Беккера (по 13). Это лучший результат среди всех игроков Открытой эры до 23 лет. Об этом сообщает OptaAce.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 7
6 6 		4 5
             
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

В матче четвёртого круга Australian Open — 2026 Алькарас обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. В 1/4 финала Карлос встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.

Календарь Australian Open
Сетка Australian Open
