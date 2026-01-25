Кори Гауфф обыграла Каролину Мухову в матче за выход в четвертьфинал Australian Open
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open — 2026. В четвёртом круге она одержала волевую победу над представительницей Чехии Каролиной Муховой. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 08:05 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
19
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 2 часа. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Муховой два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в полуфинал AO-2026 Кори Гауфф поборется с победительницей матча Элина Свитолина — Мирра Андреева.
