Кори Гауфф обыграла Каролину Мухову в матче за выход в четвертьфинал Australian Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open — 2026. В четвёртом круге она одержала волевую победу над представительницей Чехии Каролиной Муховой. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Муховой два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал AO-2026 Кори Гауфф поборется с победительницей матча Элина Свитолина — Мирра Андреева.