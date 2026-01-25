Скидки
«Я очень взволнована». Йович — о предстоящей встрече с Соболенко на Australian Open

«Я очень взволнована». Йович — о предстоящей встрече с Соболенко на Australian Open
27-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович поделилась ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко на Australian Open — 2026.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

«Я просто постараюсь сосредоточиться на своей стороне корта. Очевидно, она номер один не зря и добилась огромного успеха на этом турнире, но именно этого я и хочу. Говорила в прошлом году, что надеюсь сыграть с ней, потому что определённо хочешь встретиться с лучшими и посмотреть, как пойдёт. Я очень взволнована», — сказала Йович в интервью на корте.

В четвёртом круге Australian Open Ива Йович обыграла казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву со счётом 6:0, 6:1.

Йович с «баранкой» обыграла Путинцеву и вышла в 1/4 финала AO-2026, где её ждёт Соболенко
