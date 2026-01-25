«Это вопрос времени». Джокович считает, что американцы будут доминировать в теннисе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил уровень американских теннисистов. На пресс-конференции его спросили, почему американские игроки больше не доминируют в мужском туре.

«Я не думаю, что США не хватает игроков… просто, возможно, на данный момент у вас нет кого-то, кто смог бы перейти на следующий уровень, сыграть на турнирах «Большого шлема» и стать лучшим игроком мира. Но это может измениться очень быстро. В женском теннисе сейчас очень хорошо играют американские теннисистки. Я не думаю, что это большая проблема. Это вопрос времени», — сказал Джокович на пресс-конференции.