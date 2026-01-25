«Рад, что людям это нравится». Алькарас рассказал, специально ли переодевается на корте

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2026 высказался об интересе публики к его голому торсу.

Фото: Скриншот из трансляции

— Когда ты меняешь футболку, чувак, толпа сходит с ума. Ты как будто специально разыгрываешь для зрителей?

— Честно? Нет. Я просто хочу чувствовать себя комфортно во время интервью… Рад, что людям это нравится, — сказал Алькарас в интервью на корте.

В четвёртом круге Australian Open Алькарас обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. Далее испанец сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Алекс де Минор (Австралия).