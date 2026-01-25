Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Рад, что людям это нравится». Алькарас рассказал, специально ли переодевается на корте

«Рад, что людям это нравится». Алькарас рассказал, специально ли переодевается на корте
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал Australian Open — 2026 высказался об интересе публики к его голому торсу.

Фото: Скриншот из трансляции

— Когда ты меняешь футболку, чувак, толпа сходит с ума. Ты как будто специально разыгрываешь для зрителей?
— Честно? Нет. Я просто хочу чувствовать себя комфортно во время интервью… Рад, что людям это нравится, — сказал Алькарас в интервью на корте.

В четвёртом круге Australian Open Алькарас обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. Далее испанец сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Алекс де Минор (Австралия).

Материалы по теме
Медведев в сете от поражения на АO! Мирра ждёт, Соболенко победила. LIVE!
Live
Медведев в сете от поражения на АO! Мирра ждёт, Соболенко победила. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android