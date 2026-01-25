«Сомневаюсь в чемпионстве Синнера». Вихлянцева — об игре Алькараса на Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на выход первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.

«Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал. Интересный матч выдали теннисисты. Мне очень понравилось. Уже даже сомневаюсь в чемпионстве Синнера», — написала Вихлянцева на своей странице в социальных сетях.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.