«Сомневаюсь в чемпионстве Синнера». Вихлянцева — об игре Алькараса на Australian Open
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на выход первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
20
Томми Пол
Т. Пол
«Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал. Интересный матч выдали теннисисты. Мне очень понравилось. Уже даже сомневаюсь в чемпионстве Синнера», — написала Вихлянцева на своей странице в социальных сетях.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.
