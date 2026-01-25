Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сомневаюсь в чемпионстве Синнера». Вихлянцева — об игре Алькараса на Australian Open

«Сомневаюсь в чемпионстве Синнера». Вихлянцева — об игре Алькараса на Australian Open
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на выход первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 7
6 6 		4 5
             
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

«Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал. Интересный матч выдали теннисисты. Мне очень понравилось. Уже даже сомневаюсь в чемпионстве Синнера», — написала Вихлянцева на своей странице в социальных сетях.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.

Материалы по теме
Медведев в сете от поражения на АO! Мирра ждёт, Соболенко победила. LIVE!
Live
Медведев в сете от поражения на АO! Мирра ждёт, Соболенко победила. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android